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واشنطن تعلن عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بأكثر من مليار دولار (العربية)

Lebanon 24
28-09-2022 | 12:48
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