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أخبار عاجلة
وزير الدفاع الفنلندي: لا مؤشرات على زيادة للنشاط العسكري في منطقة بحر البلطيق (الشرق)
Lebanon 24
28-09-2022
|
13:12
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