النائب بولا يعقوبيان لـmtv: لدينا سلة أسماء من ضمنها صلاح حنين وزياد بارود وغيرهما ونفضّل شخصاً من قماشة مغايرة عن الطبقة السياسية ونعمل لتوفير 86 صوتاً ومن يلتقي معنا بالمبادرة التي أطلقناها سنلاقيه

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