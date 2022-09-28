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"رويترز" عن مسؤول دفاعي كبير: قطعاً لا علاقة للولايات المتحدة بحادث التسرب في أنابيب نورد ستريم

Lebanon 24
28-09-2022 | 15:15
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