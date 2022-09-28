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وكالة الأنباء العراقية: 13 قتيلا و58 جريحا بالقصف الإيراني على إقليم كردستان
Lebanon 24
28-09-2022
|
15:49
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