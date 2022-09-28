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أردوغان: لا يوجد أي تفسير لقرار الولايات المتحدة رفع حظر الأسلحة عن قبرص الرومية لا من حيث المضمون ولا من حيث التوقيت

Lebanon 24
28-09-2022 | 15:52
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