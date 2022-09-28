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رئيسي: اتّصلت بعائلة مهسا أميني وأعلنت تعاطفي وحزني وأكدت أنّ خبر وفاة ابنتهم أمر محوري للجميع

Lebanon 24
28-09-2022 | 16:12
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