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رئيس الأركان الإسرائيلي يصدر تعليمات بتنفيذ اغتيالات في الضفة الغربية من الجو عبر طائرات مسيّرة (سكاي نيوز)

Lebanon 24
28-09-2022 | 16:16
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