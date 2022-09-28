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المتحدث الإقليمي باسم الاتحاد الأوروبي للجزيرة: يجب أن نحدد المستفيد من ارتفاع سعر الغاز وتعطيل وصوله لأوروبا

Lebanon 24
28-09-2022 | 16:18
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