Advertisement

أخبار عاجلة

اتفاق بين كتل القوات والكتائب وتجدد واللقاء الديمقراطي ونواب سُنة ومستقلون على التصويت لصالح ميشال معوض لرئاسة الجمهورية (LBCI)

Lebanon 24
29-09-2022 | 02:20
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
معوض: لم اطرح نفسي مرشحا لرئاسة الجمهورية وفي ظل الواقع الذي نعيشه كلّ يوم المعركة ليست معركة اشخاص بل معركة جمع المعارضة للاتيان برئيس وحمايته ليستطيع ان يحكم ومرشحي لرئاسة الجمهورية هو مرشح وحدة المعارضة (LBCI)
lebanon 24
29/09/2022 17:40:02 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب ملحم الرياشي: ترشيحي لسمير جعجع كان لرفع المعايير واليوم نريد التصويت لميشال معوّض إبن شهيد اتفاق الطائف (MTV)
lebanon 24
29/09/2022 17:40:02 Lebanon 24 Lebanon 24
وهاب لـ"الجديد": وصول قائد الجيش العماد جوزاف عون الى الرئاسة يحتاج الى اتفاق اقليمي- دولي وبرأيي ان حصلت التسوية فانها ستكون لصالحه
lebanon 24
29/09/2022 17:40:02 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب هادي أبو الحسن بعد لقاء النواب التغييريين ونواب تكتل اللقاء الديمقراطي: تشاورنا بموضوع رئاسة الجمهورية واتفقنا على عدة مواصفات اساسية منها أن يكون جامعاً وليس رئيس تحدي بل يواجه التحديات
lebanon 24
29/09/2022 17:40:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:37 | 2022-09-29
10:36 | 2022-09-29
10:24 | 2022-09-29
10:15 | 2022-09-29
10:02 | 2022-09-29
09:29 | 2022-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website