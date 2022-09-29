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عدوان لـ MTV : معركتنا الرئيسية هي ايصال رئيس سيادي واصلاحي وعملنا 4 ايام لدرس من هو المرشح الاقوى بنيل اصوات المعارضة وتبين ان معوّض هو الاكثر نيلا للاصوات اضافة الى حيازته على الخصائص المطلوبة

Lebanon 24
29-09-2022 | 03:07
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