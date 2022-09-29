عدوان لـ MTV : معركتنا الرئيسية هي ايصال رئيس سيادي واصلاحي وعملنا 4 ايام لدرس من هو المرشح الاقوى بنيل اصوات المعارضة وتبين ان معوّض هو الاكثر نيلا للاصوات اضافة الى حيازته على الخصائص المطلوبة

Lebanon 24