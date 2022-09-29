سيمون أبي رميا: اليوم هناك نصاب لكن لن يُنتخب أيّ رئيس ويجب أن ننتج رئيساً قبل الدخول بمرحلة الفراغ ويجب أن نبني حواراً إيجابيًّا انطلاقاً من هذه الجلسة (mtv)

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