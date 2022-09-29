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بولا يعقوبيان: زياد بارود وسليم اده وصلاح حنين هي الاسماء التي اقترحناها

Lebanon 24
29-09-2022 | 03:49
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النائب بولا يعقوبيان لـmtv: لدينا سلة أسماء من ضمنها صلاح حنين وزياد بارود وغيرهما ونفضّل شخصاً من قماشة مغايرة عن الطبقة السياسية ونعمل لتوفير 86 صوتاً ومن يلتقي معنا بالمبادرة التي أطلقناها سنلاقيه
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