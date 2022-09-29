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سامي الجميّل: لدينا فرصة خلال شهر ان نعمل ونتواصل مع بعضنا ونوحّد صفوفنا كمعارضة

Lebanon 24
29-09-2022 | 05:07
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الجميّل: نحن أمام فرصة لان نعمل ونتواصل مع بعضنا البعض لنوحّد صفوفنا كمعارضة
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29/09/2022 17:44:48 Lebanon 24 Lebanon 24
سامي الجميّل: ما أحفظه من هذا النهار هو وحدة المعارضة ونتمنى ان تستمر هذه الوحدة لأن لدينا الكثير من الاستحقاقات لإنقاذ البلد ومن الضروري أن نبقى يدًا واحدة كما كنا اليوم
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29/09/2022 17:44:48 Lebanon 24 Lebanon 24
سامي الجميّل: هذه المرحلة تتطلب ترفعا وتنسيقا وتواصلا بين بعضنا البعض فالانتخابات الرئاسية محطة مفصلية لتمديد المعاناة او التغيير
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29/09/2022 17:44:48 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب بولا يعقوبيان لـmtv: لدينا سلة أسماء من ضمنها صلاح حنين وزياد بارود وغيرهما ونفضّل شخصاً من قماشة مغايرة عن الطبقة السياسية ونعمل لتوفير 86 صوتاً ومن يلتقي معنا بالمبادرة التي أطلقناها سنلاقيه
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29/09/2022 17:44:48 Lebanon 24 Lebanon 24
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