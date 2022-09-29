معوّض: أشكر كل النواب الذين أعطوني ثقتهم وأعتبر نفسي أنني أمثل خيار السيادة والإصلاح والوفاق بين اللبنانيين والتوافق لا يمكن بناءه بسلاح خارج إطار الدولة

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