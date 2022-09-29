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معوّض: هذه الجلسة كانت خطوة أساسية بمسار جمع المعارضة لانه تم تشكيل أكثرية وازنة من المعارضة التي انتخبتني واليوم 36 نائباً أعطوني الثقة و4 أعربوا عن دعمي رغم تغيبهم لأسباب عدة

Lebanon 24
29-09-2022 | 05:11
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