معوّض: هذه الجلسة كانت خطوة أساسية بمسار جمع المعارضة لانه تم تشكيل أكثرية وازنة من المعارضة التي انتخبتني واليوم 36 نائباً أعطوني الثقة و4 أعربوا عن دعمي رغم تغيبهم لأسباب عدة

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