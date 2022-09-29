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الحشيمي للـ"ال بي سي": صوتي كان لميشال معوّض ونحن بحاجة الى رئيس ولا نحتاج الى تمديد الازمة لان الناس لا تحمل

Lebanon 24
29-09-2022 | 05:20
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