يعقوبيان لـ"الجديد": ذهبنا بمبادرة إنقاذية الى كل الكتل وقلنا إن علينا ان نذهب الى انتخاب رئيس انقاذي ولكن للأسف ان الكل قالوا لنا إن الرؤية رائعة وجيدة ولكن عندما ذهبنا الى الاستحقاق الكل اصطف في تقوقع معين

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