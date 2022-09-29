Advertisement

أخبار عاجلة

علي حسن خليل: نحن بالتأكيد أمام جلسات جديدة لانتخاب رئيس للجمهوريّة

Lebanon 24
29-09-2022 | 05:28
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
غداً أول جلسة لانتخاب رئيس للجمهوريّة: خلط أوراق واختبار النيات
lebanon 24
29/09/2022 17:46:14 Lebanon 24 Lebanon 24
غوتيريس بعد لقائه الرئيس ميقاتي في نيويورك: للإسراع في تشكيل حكومة لبنانية جديدة واجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها
lebanon 24
29/09/2022 17:46:14 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة وزراء السويد: نتائج الانتخابات واضحة وأعلن استقالتي ومن المهم أن تحظى السويد بحكومة جديدة (الجزيرة)
lebanon 24
29/09/2022 17:46:14 Lebanon 24 Lebanon 24
قاووق: لبنان أمام فرصة حقيقية للخروج من أزماته مع دخوله المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية
lebanon 24
29/09/2022 17:46:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:37 | 2022-09-29
10:36 | 2022-09-29
10:24 | 2022-09-29
10:15 | 2022-09-29
10:02 | 2022-09-29
09:29 | 2022-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website