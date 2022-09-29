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الكرملين يقول إن عملية ضم 4 أقاليم أوكرانية إلى الأراضي الروسية ستتم غدا بعد إعلان نتائج الاستفتاء فيها

Lebanon 24
29-09-2022 | 05:56
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