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إستشهاد طفل فلسطيني سقط من علو مرتفع خلال مطاردة الاحتلال لطلبة جنوب شرق بيت لحم

Lebanon 24
29-09-2022 | 07:18
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