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قائد القوات الأوكرانية يبحث تطورات العمليات العسكرية مع قائد القوات الأميركية في أوروبا
Lebanon 24
29-09-2022
|
10:49
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