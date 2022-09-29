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مولوي بعد اجتماع ترأسه ميقاتي لبحث موضوع الهجرة غير الشرعية: أكد دولته على الاجراءات الادارية لناحية تسجيل القوارب اصولا والا ستجري مصادرة القوارب غير المسجلة

Lebanon 24
29-09-2022 | 11:06
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