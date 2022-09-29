مولوي بعد اجتماع ترأسه ميقاتي لبحث موضوع الهجرة غير الشرعية: تقرر التشدد في الاجراءات الاستخبارية الاستباقية من قبل كل الاجهزة وتكثيف دوريات القوات البحرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية

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