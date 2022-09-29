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"سي إن إن" عن مصادر غربية: مسؤولو أمن أوروبيون رصدوا الاثنين والثلاثاء سفنا روسية قرب موقع التسرب بخط نورد ستريم (الجزيرة)

Lebanon 24
29-09-2022 | 11:26
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