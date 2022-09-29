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قصف على مدينة ميكولايف أصاب موقفا للحافلات وأنباء عن سقوط قتلى وجرحى مدنيين (الجزيرة)

Lebanon 24
29-09-2022 | 11:32
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