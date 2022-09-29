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المركزي العراقي يعلن تسجيل أعلى احتياطي نقدي في تاريخه بأكثر من 87 مليار دولار (العربية)

Lebanon 24
29-09-2022 | 11:42
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