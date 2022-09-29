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غوتيريش: أي قرار بضم الأراضي الأوكرانية إلى الاتحاد الروسي بلا قيمة (العربية)

Lebanon 24
29-09-2022 | 12:05
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