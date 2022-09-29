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القوات الأوكرانية تعلن استعادة كامل مدينة كوبيانسك من الجيش الروسي في شمال شرقي البلاد (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
29-09-2022 | 14:06
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