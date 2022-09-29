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الشركة المشغلة لخط نورد ستريم: سنبدأ بتقييم الأضرار التي لحقت بخط الأنابيب فور حصولنا على التصاريح الرسمية اللازمة
Lebanon 24
29-09-2022
|
15:17
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