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الكرملين: الرئيس بوتين يوقع مرسوما يعترف باستقلال مقاطعتي زابوروجيا وخيرسون

Lebanon 24
30-09-2022 | 01:52
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