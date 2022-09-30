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أسهم أمازون وألفابت انخفضت نحو 3% فيما تراجعت أسهم مايكروسوفت 1.5% تاركة مؤشر ناسداك 100 قرب أدنى مستوى في 3 أشهر

Lebanon 24
30-09-2022 | 07:48
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