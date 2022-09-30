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بوتين: من حق سكان هذه المناطق أن يختاروا الانضمام إلى روسيا من أجل حماية حقوقهم في الحياة

Lebanon 24
30-09-2022 | 08:24
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