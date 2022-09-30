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ميقاتي: الحكومة ستقدم إلى المجلس النيابي الأسبوع المقبل مشروع قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي

Lebanon 24
30-09-2022 | 09:56
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