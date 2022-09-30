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ميقاتي: الحكومة بصدد رفع تعرفة الكهرباء للمرة الأولى منذ التسعينيات

Lebanon 24
30-09-2022 | 09:56
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ميقاتي: عندما نقرّ التعرفة الجديدة للكهرباء يمكننا أن نستورد الكهرباء والغاز من الأردن ومصر وأن نشتري الفيول أويل لأنّ التعرفة الجديدة ستسمح لنا بذلك ونعمل على تأمين الرأس المال التشغيلي من المؤسسات الدولية
lebanon 24
30/09/2022 22:21:20 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي التقى وزير الطاقة... ماذا قال فياض عن تأمين الكهرباء وزيادة التعرفة؟
lebanon 24
30/09/2022 22:21:20 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماعٌ لميقاتي بشأن الكهرباء.. وهذا ما كشفه عن العلاقة مع عون وتشكيل الحكومة
lebanon 24
30/09/2022 22:21:20 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب ميقاتي: رئيس الحكومة ،لا يرفض اي هبة غير مشروطة لمساعدة لبنان في حل ازمة الكهرباء، بل على العكس من ذلك فهو رحّب باية هبة اذا كانت مطابقة للمواصفات التقنية التي تعمل فيها معامل الانتاج الكهربائي في لبنان.
lebanon 24
30/09/2022 22:21:20 Lebanon 24 Lebanon 24
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