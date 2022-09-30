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رئيس الوزراء السويدي: لن نعترف بقرارات الضم الروسية ونعتبر هذه الأقاليم جزءاً من أوكرانيا

Lebanon 24
30-09-2022 | 11:19
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