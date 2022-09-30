معلومات mtv: بعد اطلاع الرؤساء الثلاثة على الرد سيحوّل على لجنة قانونية أمنية لدراسته وبعدها يعود لبنان الى الناقورة بوساطة الامم المتحدة للتأكد من كل النقاط

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