Advertisement

أخبار عاجلة

معلومات mtv: بعد اطلاع الرؤساء الثلاثة على الرد سيحوّل على لجنة قانونية أمنية لدراسته وبعدها يعود لبنان الى الناقورة بوساطة الامم المتحدة للتأكد من كل النقاط

Lebanon 24
30-09-2022 | 12:53
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي في الامم المتحدة: اتصالات واجتماعات بارزة وكلمة لبنان اليوم
lebanon 24
01/10/2022 02:46:43 Lebanon 24 Lebanon 24
هوكشتاين إختتم زيارته للبنان... ماذا في كواليس لقاءاته مع الرؤساء الثلاثة؟
lebanon 24
01/10/2022 02:46:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار من بعبدا: سنرفع رسالة الى امين عام الامم المتحدة بموضوع عودة النازحين وموقف لبنان الرسمي منه وكتاب الى مفوضية اللاجئين لتحديد ادوارها تحت سقف القانون اللبناني
lebanon 24
01/10/2022 02:46:43 Lebanon 24 Lebanon 24
هوكستاين يعود إلى المنطقة بعد أسبوعين.. ولبنان ينتظر الرد على مقترحاته
lebanon 24
01/10/2022 02:46:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:54 | 2022-09-30
18:31 | 2022-09-30
18:18 | 2022-09-30
18:15 | 2022-09-30
18:00 | 2022-09-30
17:43 | 2022-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website