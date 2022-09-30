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مستشار وزير الدفاع الأوكراني للجزيرة: سنصنف الأقاليم التي أعلن بوتين ضمها كمناطق تحت الاحتلال

Lebanon 24
30-09-2022 | 14:22
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