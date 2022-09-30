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تقرير دنماركي ـ سويدي: تسريبات "نورد ستريم" نجمت عن انفجارات تحت الماء تعادل مئات الكيلوغرامات من المتفجرات

Lebanon 24
30-09-2022 | 17:43
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