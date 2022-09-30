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وزيرة الخارجية الألمانية: أبواب حلف الناتو مفتوحة لكننا اتفقنا أن دعم أوكرانيا يجب ألا يزج الحلف في مواجهة مع روسيا

Lebanon 24
30-09-2022 | 18:18
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