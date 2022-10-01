Advertisement

أخبار عاجلة

غازبروم الروسية تؤكد الاستمرار بشحن الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا وبما يعادل 41.7 مليون متر مكعب اليوم السبت

Lebanon 24
01-10-2022 | 03:02
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اعتبارا من اليوم.. "غازبروم" تعلن تزويد محطة "سودجا" بـ 42.4 مليون متر مكعب من الغاز
lebanon 24
01/10/2022 22:29:57 Lebanon 24 Lebanon 24
إيني الإيطالية: غازبروم الروسية خفضت إمدادات الغاز بنحو 11 مليون متر مكعب (العربية)
lebanon 24
01/10/2022 22:29:57 Lebanon 24 Lebanon 24
"غازبروم" الروسية: نواصل إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا
lebanon 24
01/10/2022 22:29:57 Lebanon 24 Lebanon 24
شركة "جازبروم" الروسية: 800 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي تسربت عقب الانفجارات في أنابيب "نورد ستريم"
lebanon 24
01/10/2022 22:29:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:12 | 2022-10-01
15:11 | 2022-10-01
15:04 | 2022-10-01
14:56 | 2022-10-01
14:45 | 2022-10-01
14:44 | 2022-10-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website