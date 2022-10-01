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الرئيس عون اتصل بالرئيسين بري وميقاتي وتشاور معهما في عرض الوسيط الاميركي وفي كيفية المتابعة لإعطاء رد لبناني بأسرع وقت ممكن

Lebanon 24
01-10-2022 | 03:52
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