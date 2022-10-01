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العربية: بدء تدفق الغاز عبر خط الأنابيب الجديد من النرويج عبر الدنمارك وبحر البلطيق إلى بولندا

Lebanon 24
01-10-2022 | 05:27
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