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الإدارة العسكرية الأوكرانية في لوغانسك: قواتنا تحاصر 5 آلاف جندي روسي في ليمان بإقليم دونيتسك

Lebanon 24
01-10-2022 | 05:43
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