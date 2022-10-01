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اوساط رئيس الحكومة رداً على سؤال لـ "الجديد" : المقترح الاميركي يحتاج الى دراسة تقنية قبل الاجابة السياسية

Lebanon 24
01-10-2022 | 06:40
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