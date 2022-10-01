Advertisement

أخبار عاجلة

مسؤول أوكراني: مقتل 20 شخصا في قصف استهدف قافلة إجلاء في شمال شرقي البلاد

Lebanon 24
01-10-2022 | 07:45
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القوات الأوكرانية تعلن استعادة كامل مدينة كوبيانسك من الجيش الروسي في شمال شرقي البلاد (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
01/10/2022 22:32:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الهلال الأحمر الفلسطيني: مقتل شاب فلسطيني وإصابة 16 في غارة إسرائيلية استهدفت مخيم الفارعة شمال شرقي الضفة الغربية
lebanon 24
01/10/2022 22:32:00 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: القوات الأوكرانية حققت نتائج مهمة شرقي البلاد
lebanon 24
01/10/2022 22:32:00 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام روسية: مقتل مسؤول عينته روسيا في إقليم خيرسون بقصف أوكراني
lebanon 24
01/10/2022 22:32:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:12 | 2022-10-01
15:11 | 2022-10-01
15:04 | 2022-10-01
14:56 | 2022-10-01
14:45 | 2022-10-01
14:44 | 2022-10-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website