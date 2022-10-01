السيد حسن نصرالله: كثير مما كتب من تاريخ هو تاريخ متخيل أو هناك تاريخ مفترض والبعض يكتب تاريخ ما يهوى هو نحن نحتاج لمعرفة التاريخ الحقيقي لهذه البلاد وهذه المنطقة

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