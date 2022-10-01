السيد حسن نصرالله: الانتصار صنع في لبنان وهذا الأمن والأمان صنع في لبنان وهذه العزة والكرامة صنعا في لبنان وصنعها علماء مثل العلامة الراحل السيد محمد علي الأمين

Lebanon 24