نصرالله: في موضوع الحدود البحرية وبعد هذه الأشهر من الجهد والجهاد والنضال السياسي والميداني والإعلامي شاهدنا اليوم تسلم الرؤساء الثلاثة النص المكتوب المقترح لمعالجة هذا الملف... هذه خطوة مهمة جداً

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