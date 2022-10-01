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نصرالله: في موضوع الحدود البحرية وبعد هذه الأشهر من الجهد والجهاد والنضال السياسي والميداني والإعلامي شاهدنا اليوم تسلم الرؤساء الثلاثة النص المكتوب المقترح لمعالجة هذا الملف... هذه خطوة مهمة جداً

Lebanon 24
01-10-2022 | 10:33
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