Advertisement

أخبار عاجلة

نصرالله: نأمل بأن تكون خواتيم ملف الترسيم البحري جيدة مما سيفتح أفاقاً جديدة وواعدة للشعب اللبناني

Lebanon 24
01-10-2022 | 10:37
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الترسيم البحري: ترقّب حذر وبوادر تعقيدات جديدة
lebanon 24
01/10/2022 22:33:52 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله عن الفيول الإيراني: خلال أيامٍ سيتوجه وفدٌ من لبنان إلى إيران لبحث ملف الفيول وطهران أبدت منذ البداية استعدادها لتقديم العون والمساعدة للشعب اللبناني
lebanon 24
01/10/2022 22:33:52 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: نأمل على الرئيسين عون وميقاتي تشكيل حكومة جديدة بأسرع وقتٍ ممكن
lebanon 24
01/10/2022 22:33:52 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الفرنسية: نأمل أن تكون بداية جيدة للعلاقات مع بريطانيا إذا فازت ليز تراس
lebanon 24
01/10/2022 22:33:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:12 | 2022-10-01
15:11 | 2022-10-01
15:04 | 2022-10-01
14:56 | 2022-10-01
14:45 | 2022-10-01
14:44 | 2022-10-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website